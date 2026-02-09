Il presidente del FC Barcellona, Joan Laporta, si dimette per ricandidarsi il mese prossimo

HQ

Il presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, si è dimesso lunedì mattina, insieme a parte del consiglio, per poter ricandidarsi il mese prossimo. Questa è una regola obbligatoria secondo lo status del club: deve dimettersi tre settimane prima delle elezioni, previste per il 15 marzo, durante le quali 140.000 membri del club decideranno il nuovo presidente.

Altri membri del consiglio, tra cui i vicepresidenti Elena Fort e Rafael Escudero, si sono anch'essi dimessi. Tra questo momento e il 30 giugno, il presidente del club sarà Rafael Yuste, fino a quando il presidente eletto non prenderà il suo posto.

Laporta rimane il principale favorito per la rielezione, ma ci sono altri candidati: Victor Font, Xavier Vilajoana e Marc Ciria. Affermano che porteranno al club maggiore stabilità finanziaria e trasparenza, con Font che aggiunge di voler andare avanti "da un modello personalistico, tipico dei club di calcio degli anni '80". Tra il 23 febbraio e il 2 marzo si aprirà il periodo per presentare le candidature proposte, e Laporta dovrebbe essere rieletto quattro anni dopo essere stato eletto con il 54,28% dei voti.