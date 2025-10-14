Il presidente del Madagascar fugge dal suo paese temendo per la sua vita

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente del Madagascar Andry Rajoelina è fuggito dalla nazione insulare dopo settimane di disordini guidati dai giovani e la defezione di unità militari chiave. Le manifestazioni, scatenate da carenze e accuse di corruzione, si sono rapidamente trasformate in una rivolta più ampia contro il suo governo. Secondo diverse fonti, Rajoelina è partita a bordo di un aereo militare francese dopo che le truppe d'élite si sono schierate con i manifestanti nella capitale. Il suo ufficio non ha ancora commentato su dove si trovi, anche se ha affermato in una trasmissione che si è trasferito per la sua sicurezza. La situazione rimane tesa mentre i leader dell'opposizione chiedono una nuova leadership e l'esercito rimodella il suo comando. Cosa ne pensi? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!