Il presidente del Madagascar, Randrianirina, destituisce il suo primo ministro e l'intero gabinetto

Il presidente del Madagascar Michael Randrianirina, che è salito al potere nell'ottobre 2025 a seguito di una rivolta giovanile che ha rovesciato l'ex leader Andry Rajoelina, ha destituito il suo primo ministro e l'intero gabinetto, ha dichiarato lunedì un portavoce presidenziale.

Harry Laurent Rahajason, direttore della comunicazione della presidenza, ha detto che il presidente nominerà presto un nuovo primo ministro in conformità con la costituzione, ma non ha fornito alcuna spiegazione per i licenziamenti. La decisione arriva in un contesto di incertezza politica in corso nella nazione insulare dell'Oceano Indiano.