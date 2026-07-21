Il presidente del Nicaragua Ortega afferma che "non ci saranno più elezioni nel paese"

HQ

Daniel Ortega è stato presidente del Nicaragua per oltre 20 anni, oltre a un precedente mandato presidenziale negli anni '80, dopo essere salito al potere a seguito della rivoluzione sandinista contro Somoza. Tuttavia, durante le ultime elezioni del 2021, la comunità internazionale era già in allerta dopo l'ordine di arrestare oppositori e rivali del governo, accusandoli di incitare disordini sociali.

Nel 2025, Ortega ha attuato una serie di riforme costituzionali per far nominare sua moglie, Rosario Murillo, 'co-presidente' e per estendere il mandato presidenziale a sei anni. Lui e sua moglie controllano praticamente ogni aspetto del governo, comprese le forze armate e la magistratura. E ora ha inflitto il colpo finale alla democrazia del Nicaragua malconcia.

Ortega, 80 anni, ha dichiarato ieri che "non ci saranno più elezioni" nel paese. "Sono finiti i tempi in cui i partiti sostenuti dagli Yankees (gli Stati Uniti) e dai Somocisti tornavano al potere; mai più," ha dichiarato in un discorso televisivo, riportato da Reuters.

L'amministrazione Trump ha definito il governo Ortega una dittatura e ha imposto sanzioni a più di 2.350 funzionari nicaraguensi e alle loro famiglie. Con i leader dell'opposizione anch'essi in esilio negli Stati Uniti, sembra che finché gli USA non avranno una posizione ferma contro il governo di Ortega e Murillo, questa dittatura militare a due teste continuerà a governare il Nicaragua.