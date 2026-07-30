Il presidente del PSG Nasser al-Khelaifi è considerato il miglior candidato per sfidare Infantino

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Nasser al-Khelaifi, presidente di Paris Saint-Germain, potrebbe diventare il principale rivale per il presidente FIFA Gianni Infantino nelle prossime elezioni per la FIFA. Per molto tempo, l'uomo d'affari qatariote, che è anche presidente della Qatar Tennis Federation e presidente della Qatar Sports Investments e del gruppo beIN Media, è stato oggetto di voci per il ruolo di presidente FIFA, ma ha rifiutato di essere interessato al ruolo.

Tuttavia, la lunga lista di controversie create da Infantino ha irritato molti membri FIFA, in particolare all'UEFA, e l'annuncio di questa settimana che la FIFA vuole vendere il 20% della Coppa del Mondo tramite quote di minoranza in una società controllata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una riunione online d'emergenza UEFA è prevista per giovedì pomeriggio, dove saranno discussi i piani per un possibile boicottaggio ai Mondiali.

Un altro argomento che potrebbe essere discusso durante l'incontro, secondo Politico, è raccogliere sostegno per un candidato che possa rivaleggiare con Infantino nelle prossime elezioni FIFA, nel marzo 2017, quando Infantino dovrebbe attualmente candidarsi senza possibilità per quello che sarà il suo ultimo mandato quadriennale. Secondo Politico, tre alti dirigenti del calcio, parlando in anonimato, hanno rivelato discussioni private per rendere Nasser al-Khelaifi un serio contendente contro Infantino.

Un rappresentante di al-Khelaifi ha dichiarato mercoledì che "Nasser non ha assolutamente alcuna ambizione, nessuna intenzione, nessun interesse per il ruolo della FIFA, e continuerà a sostenere discretamente tutte le istituzioni del calcio mondiale ed europeo". Tuttavia, una fonte dell'Unione Europea a seguito della situazione FIFA ha affermato che "le stelle si sono allineate".

Quello che sembra chiaro è che, se al-Khelaifi dovesse cambiare idea, avrebbe un sostegno significativo, almeno da parte dei membri UEFA, per impedire a Infantino di diventare presidente per altri quattro anni...