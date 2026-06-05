Il presidente del Real Madrid annuncia un misterioso trasferimento da 150 milioni di euro: tenterà la prossima settimana se rieletto

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid da 23 anni, a partire dal 2000 e senza interruzioni dal 2009, avrà un rivale alle elezioni per la prima volta in 20 anni, Enrique Riquelme, un giovane uomo d'affari che aveva promesso di ingaggiare Erling Haaland e Rodri nel suo progetto sportivo se fosse stato eletto (anche se il Manchester City ha negato che Haaland abbia una clausola di uscita e ha minacciato di intraprendere azioni legali).

La prestazione di Riquelme (promettendo di pagare la quota a tutti i 100.000 membri del Real Madrid se verrà eletto presidente e i giocatori non si presentano) fu risposta dal suo rivale Florentino Pérez, annunciando i suoi primi tre acquisti (l'allenatore José Mourinho e i difensori Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries) e utilizzando anche un programma televisivo in prima serata in Spagna per annunciare il suo piano: Intende ottenere il trasferimento più costoso nella storia del club quest'estate.

Pérez non ha annunciato quale giocatore vogliano portare al Real Madrid, ma ha detto di non essere della Premier League ed è disposto a pagare 150 milioni di euro per un nuovo "galáctico". "Ma prima parleremo con il club, non faremo quello che ha fatto questo tipo."

Chi potrebbe essere quel misterioso acquisto del Real Madrid?

Pérez non ha voluto rivelare il nome del giocatore, ma le voci dicono che ci siano tre candidati: due dal Paris Saint-Germain, Vitinha o João Neves, e uno dal Bayern Monaco, Michael Olise.

Vitinha e Neves sono centrocampisti, la posizione che il club deve rafforzare, e entrambi derivano dalla vittoria di due Champions League con il PSG. Vitinha, 26 anni, è considerato uno dei migliori della sua squadra, mentre Neves, 21 anni, è considerato uno dei migliori giovani giocatori. Nel frattempo, Olise, internazionale inglese a 24 anni, è meno probabile: il club non ha bisogno di più attaccanti, e Pérez stesso ha negato che fosse Olise, ma secondo AS sarebbe uno dei bersagli...

Se il Real Madrid riuscisse ad acquistare uno di questi giocatori per 150 milioni di euro, sarebbe il giocatore più costoso mai acquistato dal club, davanti a Jude Bellingham, acquistato per 127 milioni di euro nel 2023, ed Eden Hazard, acquistato per 120,8 milioni nel 2019.