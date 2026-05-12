Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, annuncia nuove elezioni e dichiara che non si dimetterà in una bizzarro conferenza stampa

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Il Real Madrid ha tenuto una riunione d'emergenza martedì e, alle 18:00 CEST, il presidente del club Florentino Pérez ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato che avrebbe indetto le elezioni. La data delle elezioni non è ancora nota (Pérez ha lasciato intendere che si sarebbero tenute tra due settimane), ma si terranno tre anni prima del previsto, poiché non erano previste prima del 2029 (Pérez ha vinto le elezioni del 2025 essendo stato l'unico candidato).

Tuttavia, lontano dall'autocriticarsi dopo due stagioni senza trofei e molteplici segnalazioni confermate di disordini e cattiva fede negli spogliatoi, Pérez iniziò la conferenza stampa leggendo titoli e notizie, discutendo in diretta con un giornalista ABC ("Devo cancellare il mio abbonamento ABC per onorare mio padre"), e vantandosi del prestigio internazionale del club e dei 66 trofei vincuti nel football e nel basket da quando prese il comando 2000 (in due periodi separati).

"Voglio porre fine a questa ondata di sentimenti anti-Madrid nella stampa", ha detto Pérez, che ha denunciato manipolazioni e fake news sulla stampa (a quanto pare, alcuni hanno sostenuto che avesse un cancro terminale, cosa che lui ha negato) e ha denunciato il caso Negreira, per il quale stanno preparando un dossier per la UEFA "per il bene del calcio."

"Voglio porre fine a questo sentimento anti-Madrid sulla stampa", ha detto. "Perché non vogliono distruggerci perché non abbiamo battuto il Barcellona l'altro giorno? È una campagna organizzata. Mi stanno attaccando personalmente" ha detto un Pérez combattivo e nervoso, interrompendo quasi tutte le domande dei giornalisti e rifiutando qualsiasi discussione sullo sport (non ci sono notizie sul nuovo allenatore, che si dice sia Mourinho, né sui giocatori, anche se ha detto che i tifosi non dovrebbero fischiare i giocatori).

Florentino Pérez si esprime contro i giornalisti che "vogliono prendere il controllo del Real Madrid"

Pérez dice di accogliere con favore chiunque voglia candidarsi contro di lui alla presidenza (Pérez ha vinto le ultime cinque elezioni, dal 2009, senza altri candidati), e ha detto di voler lasciare che siano i soci a decidere il futuro del club affinché "i soci non perdano la proprietà" del club a causa di "una cospirazione di giornalisti che hanno architettato un piano per prendere il controllo del Real Madrid."

"La gente mi vuole, ecco perché parlo, perché non posso accettarlo. Dicono che il Real Madrid sia un disastro, un disastro. Ma siamo il club più prestigioso al mondo. Perché i giornalisti vogliono attaccare il club più rinomato? Mi vergogno a dire che hanno eletto il miglior presidente della storia, ma l'hanno fatto," ha detto Pérez.

Usando l'ironia, ha minimizzato la rissa tra Valverde e Tchouameni, dicendo che "ci sono risse ogni giorno e non è un grosso problema", e a chi dice che la rissa tra i centrocampisti è stata l'emblema del caos al Real Madrid, "Affronto quel caos da 26 anni."

Il presidente, 79enne, ha aggiunto che sarebbe rimasto tutto il pomeriggio perché si stava divertendo molto, ha detto che gli erano stati tolti 18 punti in Liga e rubati sette titoli di lega, rispondendo a un giornalista, a cui ha dato la parola perché "quella ragazza ha il diritto di parlare, e voi siete tutti molto brutti."