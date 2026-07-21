Il Presidente della CONMEBOL afferma che la Coppa del Mondo 2030 avrà 64 squadre, ma non è ancora certo

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Il presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, dal Paraguay, è fiducioso che la Coppa del Mondo 2030 vedrà la partecipazione di 64 squadre, 16 in più rispetto a questa edizione e il doppio del solito nelle Coppe del Mondo, in un messaggio su X. "La prossima è in casa! Nel 2030, la Coppa del Mondo arriva in Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con un torneo a 64 squadre".

Tuttavia, secondo diversi media, come Clarín, non ci sono ancora prove concrete che la Coppa del Mondo 2030 vedrà la partecipazione di 64 squadre. Invece, si tratta di una proposta promossa soprattutto dalla CONMEBOL per permettere la partecipazione di più paesi.

Per questa competizione, ad esempio, Bolivia, Venezuela, Perù e Cile non si sono qualificati poiché il Sud America aveva solo sei posti fissi nei Mondiali, più un altro potenziale tramite i play-off interconfederativi. In precedenza, con i Mondiali con 32 squadre, solo quattro paesi avevano posti fissi: nei Mondiali 2022, solo Brasile, Argentina, Uruguay ed Ecuador si sono qualificati per il torneo.

E mentre Domínguez spingerà Infantino ad accettare l'idea di organizzare una speciale Coppa del Mondo a 64 squadre, il primo centenario della competizione, il presidente UEFA Aleksander Ceferin è fortemente contrario a una Coppa del Mondo più grande e ha già boicotato Infantino.