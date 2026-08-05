Il presidente della Federazione Calcistica Giordana accusa Gianni Infantino della FIFA di ricattare

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Le critiche al presidente FIFA Gianni Infantino si accumulano, sia dall'esterno che dall'interno, con Arsène Wenger e Mattias Grafström che hanno recentemente dichiarato di non sapere nulla dei suoi piani di privatizzare parte dei Mondiali e hanno accolto con favore la notizia che il piano era stato annullato.

Molte associazioni calcistiche stanno ora tramando per impedire che l'esecutivo svizzero venga nuovamente eletto Presidente della FIFA il prossimo anno: Galles, Serbia e Svezia hanno confermato che voteranno contro di lui, e la Giordania si aggiunge alla lista dei paesi che non lo sosteneranno, dopo che il presidente della Federazione calcistica giordana Ali bin Hussein ha accusato Infantino di "ricatto" dopo che Infantino ha condizionato gli aiuti finanziari alla Federazione Giordana solo se avessero approvato il suo piano ormai fallito.

"Siamo orgogliosi della Giordania nel sostenere i valori etici. Non lo abbiamo sostenuto prima e certamente non lo faremo ora", ha scritto Bin Hussein su X. "Ma tutta la situazione è un ricatto e ci rifiutiamo di cedere."

Ali bin Hussein, vicepresidente della FIFA tra il 2011 e il 2015, ha detto che Infantino aveva avvertito che sostenerlo "sarebbe stato molto utile" per aiutare la loro Federazione Calcistica, che ha un budget molto ridotto, dopo che la FIFA aveva passato mesi a rifiutare assistenza su varie questioni, incluso il rifiuto dei visti per gli Stati Uniti dopo aver già pagato (in modo esorbitante) i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 e essere stati tassati dagli USA per aver avuto il loro campo base negli Stati Uniti (mentre chi viveva in Messico e Canada no).

Bin Hussein si è anche lamentato che i soldi per raggiungere la Coppa Araba in Qatar lo scorso dicembre non sono ancora stati consegnati, "mentre allo stesso tempo la FIFA si vanta di quanti miliardi hanno in riserva".