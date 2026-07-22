Il Presidente della Federazione Calcistica Italiana ammette "eccezioni" riguardo allo stipendio di Pep Guardiola se accetterà l'incarico

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Giovanni Malagò, Presidente della Federazione Calcistica Italiana (FIGC) dal mese scorso, ha ammesso che potrebbero essere fatte "eccezioni finanziarie" per assumere Pep Guardiola come nuovo allenatore della nazionale italiana, riferendosi al suo stipendio, anche se ha aggiunto che "non è certo che la sua assunzione diminuirà", e ha affermato che ci sono molti altri candidati in considerazione, anche oltre Guardiola e gli altri due nomi che si vociferano, Roberto Mancini e Andrea Pirlo.

Malagò ha parlato con il podcast Cronache di Spogliatoio che le conversazioni con Guardiola non sono "in alcun modo una mancanza di rispetto verso gli altri candidati, con cui sono già iniziate discussioni, aggiungere un altro nome non comprometterebbe in alcun modo il processo" (via ESPN).

Il Presidente ha anche ammesso che, considerando "considerazioni finanziarie e di bilancio, dire che dovremo stringere la cinghia è un eufemismo" nel corto-medio-termine. Tuttavia, ha detto che "sono state fatte alcune eccezioni", riguardo al nome che al momento è così dominante, riferendosi allo stipendio di Guardiola, che sarebbe più alto degli altri candidati dopo dieci anni di grande successo al Manchester City e precedenti esperienze al Bayern Monaco e al Barcellona.

Oltre a Guardiola, gli altri due candidati che sono stati citati sono Roberto Mancini, ex allenatore italiano tra il 2018 e il 2023 che ha vinto il trofeo UEFA Euro 2020 (nel 2021) e il leggendario ex centrocampista Andrea Pirlo, che ha allenato la Juventus tra il 2020 e il 2021 e ora lavora per il Dubai United.

Tuttavia, secondo ESPN, Guardiola vuole effettivamente prendersi un anno sabbatico e ha rifiutato l'offerta italiana. Gli Azzurri sono attualmente senza allenatore da quando Gennaro Gattuso si è dimesso ad aprile dopo non essersi qualificato per la Coppa del Mondo.