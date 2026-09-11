Il presidente della Federazione Calcistica Marocchina afferma che la Coppa del Mondo 2030 si terrà a Casablana, la FIFA lo nega

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Il tema della finale della Coppa del Mondo 2030 è tornato dopo che Fouzi Lekjaa, presidente della Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF), che sostiene anche il partito liberale Autenticità e Modernità, ha dichiarato durante un comizio politico che "la provincia di Benslimane avrà l'onore di ospitare la finale della Coppa del Mondo 2030."

"Chiunque voglia far parte del prossimo governo non ha altra scelta che sviluppare la provincia", ha aggiunto. Casablanca si trova nella regione di Benslimane, dove si sta costruendo lo stadio Hassan II Grand Stadium, che diventerà il più grande al mondo per capacità entro l'apertura.

Poco dopo, la FIFA ha assicurato che la decisione sulla sede della finale della Coppa del Mondo 2030 "sarà presa a tempo debito.

Recentemente si vociferava che la FIFA avesse ridotto le ambizioni del Marocco a ospitare la finale della Coppa del Mondo 2030, che si sarebbe svolta in Spagna, Madrid o Barcellona. In cambio, il Marocco otterrà i diritti esclusivi per ospitare la Coppa del Mondo Club 2029.