Il presidente della Ferrari afferma che i piloti non sono stati "all'altezza degli standard", dovrebbero "concentrarsi di più, parlare di meno"

John Elkann, presidente della Ferrari, ha criticato i piloti della Scuderia, dicendo che dovrebbero "parlare meno" e lasciando intendere che non sono stati all'altezza degli standard rispetto agli ingegneri. "Se guardiamo alla stagione in F1, possiamo dire che abbiamo meccanici che stanno vincendo il campionato con le prestazioni che stanno mettendo in campo, in particolare con tutto quello che stanno facendo nei nostri pit stop.

Se guardiamo ai nostri ingegneri, la macchina è indubbiamente migliorata. Se guardiamo al resto, non è all'altezza degli standard. Abbiamo piloti che devono concentrarsi di più e parlare di meno, perché abbiamo ancora gare importanti da disputare, e finire secondi nei costruttori non è impossibile" (via SkySports).

Elkann è amministratore delegato di Exor, la holding che detiene il controllo di Ferrari e di Juventus FC, The Economist Group, CNH Industrial e Iveco Group. Lo ha detto durante un evento con il Comitato Olimpico Italiano, in vista dei Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno a Milano-Cortina. Arriva dopo che entrambi i piloti della Ferrari non sono riusciti a portare a termine il Gran Premio del Brasile di domenica: sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc si sono ritirati a causa dei danni subiti dalle loro vetture.

Hamilton ha detto che la sua stagione è stata un incubo. All'inizio dell'estate, ha detto di essere "assolutamente inutile", il che ha aumentato le speculazioni e i dibattiti sul fatto che i suoi giorni come pilota di F1 siano contati, e alcune critiche per il suo atteggiamento derrotista.