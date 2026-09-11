Il presidente della FIA afferma che Fernando Alonso non dovrebbe lasciare le circostanze attuali, "deve avere successo e poi andarsene"

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Fernando Alonso potrebbe essere vicino al ritiro dalla Formula 1, ma quanto ci sono vicini? Sono passati 20 anni dall'ultima volta che ha vinto un Campionato del Mondo e 13 dall'ultima volta che ha conquistato un Gran Premio, ma ha anche avuto difficoltà con squadre poco competitive, ora spesso incapaci di concludere le gare con l'Aston Martin.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha fatto un appello prima del Gran Premio di Spagna a Madrid affinché Fernando Alonso non si ritirasse a causa di quelle circostanze. "Non c'è modo che possiamo permettere a Fernando di andarsene - Alonso, un grande campione - solo per le circostanze", ha detto. "Non è questo il modo di lasciare la tappa. Deve avere successo e poi se ne va quando vuole, non perché sia stato costretto a lasciare per la prestazione. "

In effetti, Ben Sulayem ha detto che parlerà con Alonso, che, quando gli è stato chiesto a Madrid, ha risposto che una decisione sul suo futuro non sarebbe stata presa "presto". "L'ho visto molto triste, e ho detto: 'Fernando, capisco, non è accettabile che tu venga nel tuo paese e ora, dopo due volte campione del mondo...'", ha aggiunto Ben Sulayem.