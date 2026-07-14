Il presidente della FIFA Gianni Infantino potrebbe affrontare l'opposizione alle elezioni di novembre

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Gianni Infantino è Presidente della FIFA dal 2016 e attualmente si prevede che venga eletto per un terzo mandato senza opposizione alle elezioni di novembre. Tuttavia, dopo un crescente malcontento verso Infantino nel mondo del calcio, inclusa la controversa decisione di sospendere il cartellino rosso dell'attaccante statunitense Folarin Balogun, alcune nazioni UEFA sono disposte a sostenere un altro candidato, secondo TalkSport.

"Un numero crescente di membri UEFA spera di sostenere un altro candidato per evitare che Infantino vinca un nuovo mandato senza un vero dibattito", ha riferito Ben Jacobs, indicando due nomi che potrebbero essere coinvolti: il proprietario del Legia Dariusz Mioduski e il presidente della CONCACAF Victor Montagliani.

Tuttavia, il rapporto esclude Alexander Ceferin, che sembra più interessato a essere rieletto presidente UEFA la prossima primavera, nonostante in passato abbia avuto scontri con Infantino, e esclude anche il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, che non ha ambizioni per il ruolo, nonostante entrambi siano due figure che otterrebbe un forte sostegno in Europa per sostituire Infantino.

Fuori dall'Europa, potrebbe essere più difficile trovare sostegno per qualcuno che non sia Infantino. Il presidente della CAF Patrice Motsepe difficilmente si candiderà contro Infantino, che è un alleato stretto, mentre il presidente della CONMEBOL Alejandro Domínguez difficilmente affronterà Infantino, dato che il Sud America sta puntando per una Coppa del Mondo con 64 squadre nel 2030, cosa che Infantino sta ora ufficialmente considerando.