Il presidente della FIFA Gianni Infantino sta "corrompendo" le nazioni affinché sostengano il suo piano di privatizzare parte della Coppa del Mondo

HQ

Un nuovo rapporto di SkySports sull'idea proposta dalla FIFA di vendere quote di Coppa del Mondo e altre competizioni tramite una sussidiaria mostra quanto Gianni Infantino stia tirando le fila per far approvare il piano, che è stato duramente respinto dalla UEFA, che ha affermato che il calcio è ora proprietà di chiunque da vendere, con la CONCACAF che si lamentava anche di non essere stato informato.

La FIFA ha bisogno del voto di almeno il 50% dei 211 membri nazionali della FIFA. E ha promesso un incentivo di 40 milioni di dollari da accettare, disponibile immediatamente dal 1° gennaio 2027, derivante dall'aumento fino a 4,2 miliardi di dollari derivante dalla vendita di quote di minoranza a investitori esterni nella nuova controllata, FIFA Forward Enterprise.

La FIFA stima che l'azienda sarebbe valutata circa 20 miliardi di dollari (per dare un'idea, i ricavi della FIFA durante il ciclo 2022-26 sono previsti a 15 miliardi, la maggior parte provenienti dai diritti televisivi, dagli accordi di sponsorizzazione e dalla vendita di biglietti dalla Coppa del Mondo).

Le nazioni che non sostengono il piano mancherebbero il denaro, avverte Infantino

Queste informazioni provengono da una lettera inviata a ciascuna nazione, in cui Infantino avverte anche che i paesi avrebbero molti meno investimenti per progetti di sviluppo, calcio di base e nazionali se non sostenessero il piano (devono prendere una decisione prima del 19 settembre).

Infantino implica anche che le nazioni che non appoggiano il piano perderanno quei fondi extra, poiché lo descrive come "un'opportunità di finanziamento unica e unica solo per le Associazioni Membro che desiderano partecipare", il che sembra pericolosamente vicino a una corruzione...

Tutto ciò accade dopo la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e Canada, piena di controversie, e in un anno elettorale alla FIFA, con pochissimi candidati che possano realisticamente affrontare Infantino nelle schede. Il Presidente UEFA ha già boicottato la finale della Coppa del Mondo, e ora si terrà un incontro d'emergenza tra le nazioni UEFA.

Sebbene alcuni paesi più grandi possano essere in una posizione più forte per rifiutare l'idea e potrebbero avere margine per boicottare l'idea (immaginate un Mondiale senza Spagna, Inghilterra, Germania, Francia...), avere maggiori investimenti dalla FIFA per sviluppare la crescita del calcio a livello locale potrebbe essere un'offerta che molti paesi più piccoli non vorranno perdere...