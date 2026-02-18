Il presidente della FIFA Infantino prende parte alla controversia, si schiera con Vinícius: "Scioccato e rattristato "

HQ

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha anche parlato dell'incidente tra i giocatori del Benfica e del Real Madrid Gianluca Prestianni e Vinícius Jr, quando il giocatore del Benfica avrebbe chiamato Vinícius "scimmia" cinque volte.

"Sono rimasto scioccato e addolorato nel vedere l'episodio di presunto razzismo nei confronti di Vinícius Júnior nella partita di UEFA Champions League tra SL Benfica e Real Madrid CF. Non c'è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società - abbiamo bisogno che tutti gli stakeholder rilevanti agiscano e ritegano i responsabili responsabili."

Le parole di Infantino hanno suscitato un certo scalpore, poiché la UEFA aveva annunciato solo circa un'ora prima che avrebbe avviato un'indagine per determinare se Prestianni avesse davvero usato insulti razzisti contro Vinícius, cosa che club e giocatore negano. In ogni caso, sarà quasi impossibile da dimostrare, dato che Prestianni si coprì la bocca e sarà la parola di uno contro l'altro, come lamentavano gli esperti Thierry Henry e Micah Richards. Prestianni rischia una sanzione di dieci partite.

"Alla FIFA, attraverso la Posizione Globale Contro il Razzismo e il Players' Voice Panel, ci impegniamo a garantire che giocatori, ufficiali e tifosi siano rispettati e protetti, e che vengano prese le misure appropriate quando si verificano incidenti", ha continuato Infantino. "Faccio i complimenti all'arbitro François Letexier per aver attivato il protocollo antirazzista usando il gesto del braccio per fermare la partita e affrontare la situazione.

La FIFA e il calcio mostrano piena solidarietà verso le vittime di razzismo e qualsiasi forma di discriminazione. Continuerò sempre a ribadire: No al razzismo! No a nessuna forma di discriminazione!"