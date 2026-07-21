Il presidente della LaLiga Javier Tebas pensa che Infantino dovrebbe lasciare e spiega perché non lo farà

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Il presidente della LaLiga, Javier Tebas, si è unito alle diffuse critiche contro la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino, ora che la Coppa del Mondo si è conclusa con una lunga lista di controversie. In un'intervista al quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport (tramite EFE), Tebas ha detto che Infantino dovrebbe andarsene, ma non lo farà a causa del sistema e perché non c'è nessuno con abbastanza sostegno per espellerlo.

"Penso che il suo tempo sia finito. Ma ha il sostegno del sistema, delle federazioni; non c'è molto altro da aggiungere, vero?", si chiese Tebas. "Non c'è un candidato alternativo, perché nessuno vuole candidarsi e perdere. Questo è il sistema, ed è un sistema che è stato difettoso fin dall'inizio. Non dovrebbe continuare, ma la situazione attuale significa che non se ne andrà.

Tebas è fondamentale perché per Infantino conta solo il suo interesse personale, che nella maggior parte dei casi significa più denaro, menzionando le pause di idratazione, che sono "una bugia". "In LaLiga li abbiamo, ma solo quando fa davvero caldo. Qui, negli stadi di Dallas, Los Angeles o Atlanta, c'era l'aria condizionata; Ho dovuto indossare un maglione sugli spalti. Era una bugia: una pausa per la pubblicità".

Queste pause, ampiamente criticate fin dall'inizio della competizione, non saranno più utilizzate nelle competizioni UEFA, con il presidente Aleksander Ceferin che si è anch'egli molto critico nei confronti dell'Infantino. Per Tebas, dimostrano che la FIFA "in molti casi, agisce a danno del calcio", senza consultare il resto del calcio, solo per i propri interessi, e infine si lamenta che nel sistema "ci sono complici attivi che collaborano a questo tipo di decisione, e complici passivi, che restano in silenzio, non denunciano e non fanno nulla per evitare che queste situazioni si ripetano."