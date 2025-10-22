Il presidente della Liga critica la "mentalità ristretta e provinciale" che ha fermato il suo "piano Miami"

HQ

Javier Tebas, presidente de LaLiga in Spagna, ha lamentato la "mancata opportunità" di portare una partita di campionato regolare a Miami, qualcosa che secondo lui avrebbe aiutato il calcio spagnolo a "progredire, proiettarsi a livello globale e rafforzare il suo futuro", e ha parlato di una "prospettiva ristretta e provinciale" che ha impedito che ciò accadesse.

LaLiga aveva annunciato ufficialmente che una partita tra Villarreal e FC Barcelona si sarebbe svolta a Miami, ma la decisione è stata presa tra i due club e LaLiga senza consultare il resto dei club, i giocatori che sarebbero stati interessati e persino la CONCACAF, la federazione calcistica del Nord America. A causa dell'"incertezza sorta in Spagna", il promotore ha fatto marcia indietro.

Il "piano Miami" è stato accolto con un diffuso rifiuto da parte dei tifosi (specialmente del Villarreal, che avrebbe perso l'occasione di vedere la loro squadra giocare contro il Barça nel loro stadio locale), dei calciatori degli altri club e persino dei giocatori all'interno del club, con molti che hanno accusato la mossa di viziare la competizione.

Nel suo sproloquio su X, Tebas afferma che la vera minaccia per il calcio europeo sono "le istituzioni governative, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, la vera forza trainante dell'industria calcistica europea, in mezzo all'ingenuità e alla passività dei leader europei che non riescono a distinguere l'irrilevante dall'essenziale".

Come previsto, Tebas ha anche sferrato un colpo indiretto al suo più grande detrattore, il presidente del Real Madrid Florentino Pérez: "L'"integrità della competizione" è invocata da coloro che da anni mettono in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri e funzionari governativi, costruendo narrazioni distorte o usando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo."

Infine, promette che il calcio spagnolo "continuerà a guardare al futuro con ambizione, senza paura" e continuerà a provarci.