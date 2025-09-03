Il presidente della UEFA Aleksander Čeferin nega le trattative con i promotori della Super League europea

HQ

Aleksander Čeferin, presidente UEFA, ha ammesso una lunga intervista a Politico, in cui ha parlato di politica con argomenti come il divieto delle squadre russe dalle competizioni UEFA, ma non per le squadre israeliane. L'intervista ha anche affrontato un tema caldo con la UEFA negli ultimi anni: l'irruzione della Super League europea, ESL, la competizione proposta tra i migliori club europei che competerebbe con la UEFA Champions League.

La Super League europea (rinominata l'anno scorso come Unify League) è stata annunciata dal presidente del Real Madrid Florentino Pérez nel 2021, alcuni club inglesi e italiani l'hanno inizialmente sostenuta, ma dopo l'enorme contraccolpo dei tifosi, tutti si sono ritirati tranne l'FC Barcelona, con il loro presidente Joan Laporta che è stato il loro unico sostenitore oltre a Pérez.

La UEFA era, naturalmente, completamente contraria a questa idea, con Čeferin che ha descritto come "elitario" in quanto ha scelto di "fermare questa competizione elitaria che, a mio modesto parere, distruggerebbe il calcio così com'è" come uno dei suoi migliori successi come presidente UEFA.

Čeferin ha anche smentito le voci del presidente del Barça Joan Laporta secondo cui la UEFA era ancora in trattativa con i promotori dell'ESL, dicendo semplicemente che "ovviamente comunicano con entrambi i club spagnoli".

"Ho avuto anche un incontro con Laporta, tutto bene, ma non è una negoziazione. Il sistema o il nuovo formato [della Champions League] non cambieranno, questo è chiaro. Entrambi i club [Real Madrid e FC Barcelona] sono sempre i benvenuti nella famiglia del calcio europeo, a cui appartengono da sempre."