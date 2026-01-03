Il Presidente del CIO conferma che non revocheranno il divieto alla Russia anche se verrà raggiunto un trattato di pace

HQ

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina saranno uno dei primi grandi eventi sportivi del 2026, dal 6 al 22 febbraio. Kirsty Coventry, presidente del CIO, ha rilasciato un'intervista al quotidiano italiano Corriere della Sera e ha rivelato che il divieto per gli atleti russi e bielorussi non sarà revocato nemmeno se verrà firmato un trattato di pace tra Russia e Ucraina, a seguito di un incontro tra Trump e Zelensky in Florida dove il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la pace è "più stretta che mai".

Coventry ha confermato che, a questo punto, nulla avrebbe cambiato la decisione del Comitato (tramite Reuters).

Dal 2022, gli atleti russi e bielorussi possono partecipare ai Giochi Olimpici solo come individui che rappresentano se stessi, senza bandiera nazionale o inno.

Gli atleti russi e bielorussi sono ammessi, ma solo negli sport individuali

A Parigi 2024, 15 atleti russi e 17 atleti bielorussi hanno partecipato ai Giochi Olimpici estivi, con lo status di atleti individuali neutrali. Tuttavia, questa regola significa di fatto che solo atleti di singoli sport possono competere ai Giochi, il che è un effetto collaterale collaterale e ingiusto della regola che nessuno sembrava interessato a risolvere.

Mesi fa, abbiamo riferito che i funzionari russi avevano cercato di convincere la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF) a permettere alla loro squadra russa di partecipare, ma non è stato permesso.