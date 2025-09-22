Il presidente dell'Universal Orlando Resort assicura ai dipendenti che la giostra ha funzionato come previsto durante l'incidente mortale sulle montagne russe

HQ

Cinque giorni dopo l'incidente mortale alle montagne russe Stardust Racers all'Epic Universe, il nuovo parco a tema del resort in Florida, il presidente dell'Universal Orlando Resort, Karen Irwin, ha inviato una lettera ai dipendenti dicendo che la giostra funzionava come previsto prima, durante e dopo la giostra.

L'uomo di 32 anni Kevin Zavala è stato trovato privo di sensi e in seguito è morto dopo aver subito "molteplici ferite da impatto contundente". In teoria, non avrebbe potuto essere colpito da un articolo sciolto da un altro motociclista come un telefono cellulare, poiché la giostra ha armadietti e metal detector obbligatori.

"I nostri risultati interni fino ad oggi confermano che i sistemi di giostra funzionavano come previsto, l'attrezzatura era intatta all'inizio della corsa, per tutta la durata della corsa e al ritorno del veicolo alla stazione, e i nostri membri del team hanno seguito le procedure", ha detto Irwin. La giostra rimarrà chiusa durante l'indagine, un "processo di revisione completo in collaborazione con il produttore della giostra", la società tedesca Mack Rides, proprietari di Europa-park.

Puoi leggere la dichiarazione completa qui sotto:

Cari membri del team,

"Nei miei 35 anni con la Universal, pochi momenti sono stati così difficili come questo.

Come forse saprete, mercoledì sera, un ospite non rispondeva dopo aver guidato Stardust Racers all'Epic Universe, è stato trasportato in ospedale e in seguito è purtroppo deceduto.

I nostri cuori sono con la famiglia e i cari del nostro ospite e con tutti voi che siete stati colpiti da questa tragica perdita.

"Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a voi, i nostri membri del team, per la resilienza, la compassione e la professionalità che avete dimostrato. Sono orgoglioso di come vi siete sostenuti a vicenda e con i nostri Ospiti, svolgendo le vostre responsabilità con cura ed eccellenza in un momento incredibilmente difficile.

"I nostri risultati interni fino ad oggi confermano che i sistemi di giostra funzionavano come previsto, l'attrezzatura era intatta all'inizio della corsa, per tutta la durata della corsa e al ritorno del veicolo alla stazione, e i nostri membri del team hanno seguito le procedure. L'attrazione rimane chiusa mentre continuiamo a lavorare attraverso un processo di revisione completo in collaborazione con il produttore di giostre registrato. La sicurezza è, e sarà sempre, in prima linea in tutto ciò che facciamo.

"Nei prossimi giorni, vi preghiamo di essere consapevoli che questa è un'indagine in corso. Vi chiedo di continuare a sostenervi a vicenda e di ricordare che le risorse di supporto emotivo sono disponibili per voi sia di persona che virtualmente.

"Grazie per aver vissuto i nostri valori e per l'impegno che mettete nei confronti dei nostri ospiti e degli altri, soprattutto in momenti come questo. Insieme continueremo ad andare avanti con compassione, cura e professionalità.

"Con apprezzamento e cura,

"Karen IrwinPresidente e COOUniversal Orlando Resort