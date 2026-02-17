Il presidente di Los Angeles 2028 ha chiesto di dimettersi dal sindaco di Los Angeles a causa di email intime con il trafficante di minori sessuali interpretato da Jeffrey Epstein

HQ

Casey Wasserman, presidente del Comitato Organizzatore di Los Angeles per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2028, è stato chiamato a dimettersi dal sindaco di Los Angeles Karen Bass, a causa delle sue interazioni con l'ex fidanzata di Jeffrey Epstein e condannata per trafficante di minori, Ghislaine Maxwell. Questo mese è emerso che Wasserman e Maxwell hanno condiviso email intime per oltre vent'anni.

Bass ha detto di non avere il potere di licenziare Wasserman e che il consiglio di amministrazione di Los Angeles 2028 ha deciso di non licenziarlo, ma "il mio compito come sindaco di Los Angeles è assicurarmi che la nostra città sia completamente preparata ad avere le migliori Olimpiadi mai realizzate nella storia olimpica."

Wasserman, agente sportivo americano che ha guidato la candidatura vincente ai Giochi Olimpici del 2028, ha dichiarato di rimpiangere profondamente le email condivise con Maxwell e di non aver mai avuto alcun rapporto con Epstein, se non quando lo incontrò una volta nel 2003, quando Wasserman e sua allora moglie volarono per una missione umanitaria in Africa sull'aereo di Epstein.

Nel 2021, Ghislaine Maxwell è stata giudicata colpevole di tratta sessuale per Jeffrey Epstein e condannata a 20 anni di carcere: ha attirato ragazze adolescenti per essere abusate sessualmente da Epstein.

Sebbene la Wasserman non sia stata ritenuta colpevole, il suo rapporto stretto con uno dei trafficanti di Epstein ha aumentato la pressione per le sue dimissioni. Prima della nomina del sindaco di Los Angeles, molti membri della Contea e del Consiglio Comunale di Los Angeles hanno anche chiesto la sua uscita dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.