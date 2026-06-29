Il presidente di Sony, Hideaki Nishino, conferma che PlayStation continuerà i suoi sforzi di live-service

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La gente era stanca dei giochi live-service qualche anno fa, quindi ormai ne sono davvero stanche. Qualche successo occasionale si farà strada, incoraggiando chi lavora a nuovi giochi live-service a continuare a lavorare, ma stiamo vedendo anche molti flop. Qualcosa che Sony conosce fin troppo bene, dopo la storica bomba che è stata Concord. Anche le uscite più riuscite, come Marathon, hanno faticato a generare un enorme numero di giocatori.

Tuttavia, Sony non sta del tutto rinunciando al servizio live. Parlando con Famitsu (tramite Eurogamer), il presidente di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha confermato che il proprietario della piattaforma continuerà con titoli live-service per attrarre utenti a livello "globale".

"Vorremmo continuare a rivitalizzare il mercato sia attraverso contenuti first-party che di terze parti. Non ci stiamo concentrando solo sulla promozione di nuovi titoli, ma anche sul pensiero di cosa si possa fare con i titoli più vecchi nel medio-lungo termine," ha detto Nishino. Ha anche menzionato il prossimo lancio di Marvel Tokon: Fighting Souls, un gioco che la gente potrebbe non considerare tradizionalmente live-service, ma che sicuramente si adatta a questo spazio con elementi multiplayer, season pass e altro ancora.

Quando gli è stato chiesto se la strategia fosse la stessa di prima, Nishino ha risposto: "Esatto. Con i giochi live service, è importante fornire continuamente qualcosa. Il genere in sé è relativamente nuovo, e penso che molte persone stiano provando varie cose, quindi vogliamo continuare ad affrontare sfide in questo contesto." È improbabile che sia appassionato di servizi dal vivo come Jim Ryan, dato che non ci sono piani per avere dieci giochi che consumino tempo e denaro prima del 2030, ad esempio, ma sembra che Nishino non sia ancora disposto a definire l'esperimento live-service di Sony un fallimento.