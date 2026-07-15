Il presidente Donald Trump minaccia attacchi alle centrali elettriche iraniane qualora i colloqui di pace non continuassero

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Recentemente, il conflitto in Medio Oriente è ripreso forma dopo lo stallo dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, situazione che ha visto attacchi tra le due nazioni attorno allo Stretto di Hormuz e oltre. Poiché l'Iran non sembra particolarmente interessato all'idea di pace degli Stati Uniti, la nazione nordamericana sta intensificando i suoi sforzi violenti nella regione, con il presidente Donald Trump che promette una "situazione davvero negativa" per l'Iran la prossima settimana.

Secondo BBC News, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti inizieranno a prendere di mira centrali elettriche e ponti in Iran, a meno che il paese non torni al tavolo e continui a negoziare per trovare un accordo di pace significativo.

"La prossima settimana per loro sarà davvero male. Metteremo fuori uso tutte le loro centrali elettriche. Distruggeremo tutti i loro ponti a meno che non si abbiano al tavolo e negozino."

Trump ha aggiunto che "lascerò gli obiettivi energetici per ultimo, ma alla fine raggiungeremo gli obiettivi energetici," spiegando anche che "è meglio che facciano un accordo, altrimenti non vi resterà nulla".

Questa minaccia ha generato controversie altrove, poiché il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Türk considera i bersagli di Trump "un crimine di guerra" poiché "attacca deliberatamente civili e infrastrutture civili".

Prevedetevi ulteriori sviluppi su questo fronte mentre il conflitto in Medio Oriente continua a evolversi.