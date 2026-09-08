Il presidente francese Emmanuel Macron esorta la Commissione Europea a sostenere il divieto dei social media tra gli adolescenti

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Poiché sempre più paesi stanno ora imponendo divieti sui social media per gli adolescenti, il presidente francese Emmanuel Macron vuole vedere una restrizione a livello UE per le persone sotto i 15 anni. Questo avviene dopo che la Francia non è riuscita ad emanare leggi simili che limitassero l'uso dei social media.

"Credo sia ormai essenziale andare oltre e, attraverso un nuovo testo legislativo europeo, armonizzare un divieto di accesso alle piattaforme social per i bambini sotto i 15 anni, al fine di proteggere tutti i bambini in tutta l'Unione," Macron ha scritto in una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ottenuta da Reuters.

In vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027, Macron ha preso in considerazione il divieto dei social media una priorità chiave per la sua presidenza. Von der Leyen ha dichiarato a luglio che l'UE avrebbe cercato di limitare l'accesso dei bambini piccoli ai social media in tutta l'Unione, ma ciò non includeva un divieto totale. Al contrario, ai bambini sotto i 13 anni sarebbe stato concesso un accesso limitato e supervisionato.