Il presidente francese Emmanuel Macron loda il successo di Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 ha stabilito diversi record ai Game Awards. Ad esempio, ha ricevuto più nomination di qualsiasi altro gioco, ha vinto più premi di qualsiasi altro gioco ed è diventato il primo titolo francese a vincere il premio Gioco dell'Anno al gala.

Questo impressionò quasi tutti, incluso il presidente francese Emmanuel Macron. Ha commentato il successo senza precedenti dello sviluppatore francese Sandfall Interactive tramite Instagram, scrivendo (tradotto in Bing):

"Clair Obscur: Expedition 33 è stato recentemente nominato Gioco dell'Anno a Los Angeles. Una prima volta storica per un titolo francese!

È un grande onore per il Montpellier e per la Francia. Ben fatto, Sandfall Interactive! Per le generazioni future e per chi verrà dopo di loro!"

Non è chiaro se Macron abbia effettivamente giocato personalmente, ma l'ultima frase è un bel omaggio al motto del gioco, e una frase che abbiamo sentito più volte, sia durante la campagna Clair Obscur: Expedition 33 sia tra i discorsi di ringraziamento ai Game Awards.

