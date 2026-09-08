Il presidente francese Emmanuel Macron promette di creare "un grande evento globale" dedicato ai videogiochi

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Sebbene Gamescom domini attualmente come il più grande evento di videogiochi per consumatori al mondo, non ultimo in Europa o Germania, la Francia presto cercherà di rappresentare un vero concorrente per questo evento di lunga durata.

In un recente discorso alla nazione francese, il Presidente Emmanuel Macron ha annunciato l'intenzione di creare un nuovo festival dei videogiochi, che considera un "grande evento globale per la creazione, l'innovazione, gli utenti e l'industria".

Tutto questo fa parte del continuo sostegno di Macron ai videogiochi come industria (e agli esports in generale), con il politico francese che cerca di posizionare meglio il gaming come campo creativo chiave accanto al cinema e alla televisione. Questo permetterà ai giochi di sfruttare l'"eccezione culturale " (eccezionale culturale) nel paese, un'iniziativa che tratta le opere d'arte come risorse uniche e meno come beni commerciali, proteggendo lo sviluppo videoludico francese dalle pressioni di altre regioni del mondo.

Non è chiaro quando questo festival potrebbe tenersi, ma si potrebbe supporre che un tale "grande evento globale" prenda di mira Parigi come città ospitante. Per il momento, dovremo restare sintonizzati per vedere cosa ne deriverà questa idea.