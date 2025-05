Il presidente francese rende omaggio a Clair Obscur: Expedition 33

HQ

L'Clair Obscur: Expedition 33 ispirato alla Belle Époque non ha solo preso d'assalto il mondo dei videogiochi, ma ora anche il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la sua ammirazione per l'acclamato gioco di ruolo, che si è rapidamente affermato come una delle esperienze più emozionanti e uniche dell'anno, come si evince chiaramente dal suo punteggio Metacritic che, al momento in cui scriviamo, si attesta a 92 su 100.

Su Instagram, Emmanuel Macron ha descritto il gioco come "un fulgido esempio di audacia e creatività francese" e si è congratulato con gli sviluppatori di Sandfall Interactive per il loro successo. Un bel riconoscimento a dir poco, e speriamo sinceramente che il gioco continui a vendere allo stesso ritmo furioso.

