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Sabastian Sawe ha battuto un record mondiale di maratona ed è diventato il primo a superare il traguardo delle due ore nella maratona maschile, raggiungendo il traguardo in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi. Correre una maratona in meno di due ore aveva ossessionato i corridori per anni, e quel giorno a Londra ce l'hanno fatta due uomini: il secondo classificato, Yomif Kejelcha, ha finito anche lui prima di due ore, solo undici secondi dopo.

Al suo ritorno, fu accolto con onori dal presidente keniota William Ruto, che gli regalò un'auto con targa personalizzata con i numeri 1:59:30 e otto milioni di scellini (53.000 euro), descrivendo l'impresa di Sawe come "non semplicemente un trionfo sportivo, ma un momento decisivo nella storia della resistenza umana" (tramite EFE).

"Le generazioni future ricorderanno il 26 aprile 2026 come il giorno in cui un uomo ha infranto una barriera fisica e psicologica che a lungo era stata considerata insormontabile. E il nome che sarà per sempre legato a quel momento sarà quello di Sebastian Sawe", dimenticando che anche Kejelcha, dall'Etiopia, ha raggiunto la stessa impresa, anche se ha concluso secondo nella gara.

Il governo keniota gli ha assegnato un assegno di cinque milioni di scellini, l'importo previsto per i premi agli atleti, oltre a un assegno aggiuntivo di tre milioni di scellini per aver vinto una medaglia d'oro in una grande competizione.

"Sono molto felice perché questa vittoria mi ha mostrato di cosa ero capace. Mi sono allenato, quindi avevo il record in mente, ma non mi aspettavo di batterlo così presto", ha detto Sawe.