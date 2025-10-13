Il presidente più anziano del mondo punta a un altro mandato nelle storiche elezioni del Camerun

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Camerun ha iniziato a contare le schede a seguito di un teso voto presidenziale in cui si prevede che il leader veterano Paul Biya, il presidente più anziano del mondo con i suoi 92 anni, estenderà la sua presa sul potere da 43 anni, nonostante un'energica opposizione che spinge per il cambiamento. Gli esponenti dell'opposizione, guidati dall'ex portavoce del governo Issa Tchiroma, hanno radunato grandi folle chiedendo un cambiamento, ma gli analisti prevedono che il presidente di lunga data probabilmente manterrà il controllo grazie alla sua forte influenza sulle istituzioni statali e a un'opposizione frammentata. Mentre i risultati ufficiali sono attesi nelle prossime settimane, le elezioni sottolineano le divisioni persistenti e la presa duratura di un leader che ha plasmato la nazione per oltre quattro decenni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!