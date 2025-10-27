Il presidente più anziano del mondo si assicura un altro mandato alle elezioni in Camerun, ma l'opposizione respinge l'esito

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente di lunga data del Camerun è stato dichiarato vincitore di un altro mandato, estendendo il suo governo decennale mentre i disordini fermentano in tutto il paese. L'opposizione, tuttavia, ha respinto l'esito ufficiale, riferendo di scontri armati vicino alla residenza del principale sfidante e avvertendo di un'escalation delle proteste. Le tensioni si sono già riversate nelle principali città, con le forze di sicurezza che hanno affrontato i manifestanti negli ultimi giorni, con molti che temono che la situazione possa destabilizzare ulteriormente la nazione. Il presidente veterano, che ha plasmato la politica del paese per oltre quattro decenni, ora si trova di fronte a un'opinione pubblica profondamente divisa. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!