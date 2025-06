La Corea del Sud sollecita misure di emergenza dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung ha descritto la situazione in Medio Oriente come "molto urgente", esortando il suo gabinetto a preparare misure di emergenza in risposta alla crescente incertezza geopolitica.



Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.



"Prima di tutto, la situazione in Medio Oriente è molto urgente. Penso che tutti i ministeri, compreso l'ufficio presidenziale, dovrebbero preparare un sistema di risposta alle emergenze per gestire prontamente", ha detto Lee ai suoi segretari senior.



Potresti essere interessato: Stretto di Hormuz a rischio a seguito degli attacchi degli Stati Uniti.



Con l'aumento dei prezzi dell'energia e lo scivolamento dei mercati regionali, Lee ha espresso preoccupazione per l'inflazione e il suo potenziale impatto sulle famiglie. Ha rinviato gli impegni internazionali, compreso un vertice della NATO, per concentrarsi sulla preparazione interna.