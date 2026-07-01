Il presidente Trump ha guadagnato 1 miliardo di dollari dalle criptovalute nel suo primo anno di ritorno in carica

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver guadagnato oltre 1 miliardo di dollari con le sue attività nelle criptovalute. Questo supera di gran lunga il suo reddito attraverso l'attività immobiliare e attraverso le vendite di merchandising come orologi a marchio Trump, Bibbie, scarpe, profumi, chitarre e altro ancora.

Mentre Trump mantiene i suoi affari attivi mentre governa il paese americano, in una comunicazione di 927 pagine letta dalla BBC, descrive quanto denaro abbia guadagnato da quando è tornato in carica. Il reddito più grande di Trump proviene da una meme coin di Trump lanciata pochi giorni prima dell'incarico, dalla quale ha guadagnato 635 milioni di dollari in royalties. Da allora, il valore della meme coin è crollato a sfondo. Sono stati inoltre riportati oltre 500 milioni di dollari come entrate da World Liberty Financial, una società fondata dai suoi figli e dai figli del suo inviato speciale Steve Witkoff.

La Casa Bianca continua a sottolineare che Trump ha posto la sua attività in un trust gestito dai suoi figli e ha negato il conflitto di interessi. Nel 2024, Trump ha rivelato un reddito di 600 milioni di dollari, dimostrando che l'ultimo anno finanziario è stato ancora più fortunato per lui.

"Tutte le azioni del presidente Trump e della sua amministrazione sono prese nel migliore interesse del popolo americano - e qualsiasi cosiddetto 'giornalista' che spinga il contrario sta riciclando la stessa, stanca e falsa narrazione che i democratici e i media tradizionali promuovono da un decennio", ha detto Anna Kelly, vice portavoce della Casa Bianca.

Trump ha anche ottenuto guadagni significativi dalle sue mazze da golf e accordi nelle sue controversie legali con aziende come YouTube, X, Meta, CBS e ABC.