Il presidente Trump ha ordinato al Pentagono di ricominciare a testare le armi nucleari

In una svolta piuttosto importante e sorprendente degli eventi, il presidente Donal Trump ha ordinato alPentagon di ricominciare a testare le armi nucleari. Secondo Reuters, la decisione è stata emessa pochi istanti prima che il presidente degli Stati Uniti entrasse in un incontro con il presidente cinese Xi Jinping, con questo destinato a porre fine a un intervallo di 33 anni di sospensione dei test di tali dispositivi.

Con questa decisione in mente, Trump ha condiviso la seguente dichiarazione: "A causa dei programmi di test di altri paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria. Questo processo inizierà immediatamente".

Questa decisione sembra derivare dai timori che l'arsenale di armi nucleari degli Stati Uniti stia per essere superato o superato da Russia e Cina, da qui l'ulteriore dichiarazione di Trump di "la Russia è seconda, e la Cina è una terza distante, ma lo sarà anche entro 5 anni".

Questa situazione apparentemente aprirà una porta che sarà difficile da chiudere, poiché la Russia e il suo presidente Vladimir Putin hanno precedentemente affermato che se un paese ricomincia a testare armi nucleari, lo farà anche lui. Mentre alcuni hanno testato armi a propulsione nucleare, si dice che, a parte la Corea del Nord, nessuna nazione abbia effettuato test esplosivi nucleari in oltre 25 anni, una pace che Trump cercherà ora di infrangere.

Naturalmente, la domanda ora si sposta sul fatto che Trump intenda far testare alPentagon armi esplosive nucleari o missili con capacità nucleare, ma a prescindere dal fatto che il ministero degli Esteri cinese ha già lanciato un appello agli Stati Uniti affinché continuino a rispettare il loro accordo di moratoria sui test di armi nucleari per mantenere la stabilità globale.