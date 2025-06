Il presidente Trump prevedeva di prorogare la scadenza per la vendita di TikTok di altri 90 giorni

HQ

Uno degli atti finali di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti è stato quello di costringere i cinesiByteDance a rimuovereTikTok dagli Stati Uniti o a vendere la piattaforma a un nuovo proprietario non residente nel paese asiatico. Questa decisione ha portato molti creatori di TikTok a preoccuparsi per il loro sostentamento, ma poi il mandato di Biden è terminato e una delle prime mosse del presidente Donald Trump è stata quella di prorogare il termine di vendita di 90 giorni per dare più tempo alla costruzione di un accordo.

Tuttavia, sono passati 90 giorni e poi Trump è stato di nuovo sotto pressione, quindi ha deciso di offrire un'altra ancora di salvezza con un'ulteriore proroga di 90 giorni. Anche questo è passato, e ora Trump dovrebbe fornire un'altra proroga di 90 giorni sulla vendita, il che significa che saranno 3/4 di un anno da quando la vendita avrebbe dovuto essere completata al momento della conclusione di quest'ultima estensione.

Lo afferma la CNN, che afferma che "l'ultimo ritardo nell'applicazione da parte di Trump solleva interrogativi sullo stato di un accordo che potrebbe garantire il futuro a lungo termine di TikTok negli Stati Uniti. Il governo cinese ha offerto poche indicazioni pubbliche che sarebbe disposto ad approvare una vendita, oltre a suggerire che qualsiasi accordo non potrebbe includere l'"algoritmo" di TikTok, che è stato definito l'ingrediente segreto dell'app.

Quindi sì, la domanda è se questo accordo sarà completato e se Trump metterà le mani su ByteDance e sulla Cina sulla vendita.

Annuncio pubblicitario: