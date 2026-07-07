Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy punta a fare pressione sulla NATO per i sistemi di difesa aerea al forum turco

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Nell'ultima settimana, la capitale ucraina, Kiev, è stata oggetto di diversi importanti attacchi da parte delle forze russe, con oltre 50 persone uccise nell'ambito dell'aggressione. Questo è avvenuto attraverso attacchi aerei contro ambienti urbani, con danni e vittime ridotti dai sistemi di difesa aerea esistenti che sono riusciti a fermare la maggior parte dei droni e una grande parte dei missili, ma non tutti...

Ora il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy chiede alla NATO sistemi di difesa aerea migliorati e migliori per affrontare la crescente minaccia di attacco russo, con il leader ucraino che si è rivolto al forum NATO che si terrà ad Ankara, in Turchia, per implorare un maggiore aiuto dai suoi membri.

Come parte del forum, secondo BBC News, ci si aspetta anche che Zelenskyy incontri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel tentativo di cambiare la posizione del leader statunitense sulla guerra e di come il leader russo Vladimir Putin dovrebbe essere spinto a raggiungere un accordo di pace "dignitoso" con l'Ucraina.

Il forum di Ankara inizia oggi, 7 luglio, ma si svolgerà anche fino all'8 luglio, quindi aspettatevi aggiornamenti nei prossimi giorni.