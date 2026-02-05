Il frontman dei Maduro, Alex Saab, arrestato a Caracas

HQ

Alex Saab, l'uomo d'affari colombiano-venezuelano da tempo descritto come il frontman finanziario di Nicolás Maduro, sarebbe stato detenuto a Caracas durante un'operazione congiunta che ha coinvolto l'agenzia di intelligence venezuelana e l'FBI. Secondo fonti dell'intelligence (tramite The Guardian), Saab è stata arrestata durante la notte in una residenza di lusso nella capitale, dove sarebbe stato anche arrestato il miliardario magnate dei media Raúl Gorrín, proprietario di Globovisión. Sebbene il governo venezuelano non abbia ufficialmente confermato l'operazione, un funzionario statunitense ha dichiarato che la detenzione di Saab è stata il risultato della cooperazione tra Washington e Caracas e che l'estradizione verso gli Stati Uniti potrebbe avvenire entro pochi giorni.

L'avvocato di Saab ha liquidato i rapporti come "fake news", insistendo che il suo cliente rimanga libero, mentre i rappresentanti di Gorrín hanno negato qualsiasi arresto. Tuttavia, fonti dell'intelligence regionale affermano che Saab è trattenuto nel centro di detenzione di Sebin, segnando una svolta drammatica per un uomo che un tempo era al centro della macchina finanziaria del Chavismo. Saab è stato incriminato negli Stati Uniti nel 2019 per un presunto schema di corruzione e riciclaggio di denaro da 350 milioni di dollari, estradato nel 2021 e successivamente rilasciato in uno scambio di prigionieri nel 2023 prima di tornare in Venezuela e servire brevemente come ministro del governo.

L'arresto riportato arriva in un contesto di intensi sconvolgimenti politici dopo la caduta di Maduro, con il leader ad interim Delcy Rodríguez che ha epurato figure chiave dall'ex regime. Sebbene diversi alti funzionari siano già stati rimossi, figure influenti come il ministro dell'Interno Diosdado Cabello rimangono in carica, sottolineando la natura fragile e instabile della transizione del Venezuela. Se confermata, la detenzione di Saab segnerebbe un'escalation significativa, e un chiaro avvertimento che anche le figure più protette del vecchio ordine potrebbero non essere più intoccabili...