Il prezzo del petrolio potrebbe raddoppiare nel giro di un paio di mesi

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La crisi che circonda l'Iran e lo Stretto di Hormuz continua, facendo aumentare i costi del carburante in tutto il mondo. E non abbiamo ancora visto il picco, come avverte il capo economista di Rystad Energy, Claudio Galimberti, tramite CNBC ( tramite Omni), che i prezzi potrebbero schizzare in pochi mesi.

Ritiene realistico un aumento di prezzo fino a 150 dollari a barile, che è oltre il 50% in più rispetto a oggi. SvD Näringsliv cita anche l'analista delle materie prime Christian Kopfer, che afferma che non si fermerà qui, ma crede che potremmo dover affrontare un raddoppio dei prezzi se la crisi non verrà risolta presto.

I prezzi elevati del carburante, ovviamente, non costano solo a chi guida un'auto, ma influenzano anche tutto, dalla spedizione e produzione alimentare a innumerevoli settori, quindi rischiano di diventare un peso significativo per tutti.