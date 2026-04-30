Il prezzo del petrolio raggiunge il punto più alto dal 2022

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Sebbene rimanga un cessate il fuoco, sembra che Stati Uniti e Iran non siano più vicini a un accordo di pace solido, e quindi lo Stretto di Hormuz è ancora chiuso, con solo un rivolo di navi cargo che negli ultimi giorni attraversano questa vitale via d'acqua.

I prezzi del petrolio sono stati in forte fluttuazione, poiché il mondo ha risposto ai messaggi apparentemente irregolari di entrambe le parti, ma la tendenza generale è chiara.

Come riporta la BBC, i prezzi dei barili di petrolio greggio sono saliti oggi di quasi il 7% a 126,31 dollari, un record storico non visto dal 2022, e poi innescato dall'invasione russa dell'Ucraina. Questo è una reazione all'aumento delle attività militari in Iran, poiché il cessate il fuoco potrebbe non durare ancora a lungo.

Il Comando Centrale USA ha apparentemente preparato un piano per un'ondata di quelli che viene descritto come "attacchi brevi e potenti" contro l'Iran, nel tentativo di rompere l'attuale stallo, come riportato da Axios.

Circa il 20% del petrolio mondiale e del gas naturale liquefatto (GNL) di solito passa attraverso lo stretto.