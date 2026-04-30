Il prezzo della Steam Machine di Valve sarebbe schizzato alle stelle internamente

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Recentemente, Valve ha ridotto il prezzo, le principali funzionalità e la data di uscita del primo di tre nuovi hardware che saranno rilasciati entro la prima metà di quest'anno. Il nuovo Steam Controller arriverà il 4 maggio, ma mancano ancora le date di uscita per il nuovo Steam Frame e per la tanto attesa Steam Machine.

Secondo Brad Lynch, leaker di Valve, l'aumento dei costi e la carenza di RAM in tutto il mondo hanno portato la Steam Machine a un aumento di prezzo alle stelle interne. Il Steam Frame è meno colpito, ma vedrà comunque un aumento.

Il problema è che non sappiamo a quale prezzo fosse fissato prima che i data center AI decidessero di aver bisogno di tutta la RAM del mondo per funzionare. Quindi, è difficile dire quanto differenze di prezzo vedremo rispetto alla cifra interna iniziale di Valve.

Tutto quello che sappiamo è che il Steam Controller uscirà presto. Parlando con Polygon, l'ingegnere hardware di Valve Steve Cardinali ha spiegato perché l'accessorio hardware è stato lanciato per primo:

"Questo non ha RAM dentro, e non è così complicato iniziare a uscire dalla porta per noi. Siamo pronti. Volevamo aumentare la quantità per cercare di soddisfare chiunque ne volesse uno al lancio, ma è possibile che la domanda superi di gran lunga le nostre aspettative... Avevamo sempre pensato, ovviamente, vogliamo che lavorino bene insieme — soprattutto la Steam Machine e lo Steam Controller, che per molti versi sono una coppia perfetta — ma non abbiamo visto la necessità di distribuire il Controller contemporaneamente alla Machine. L'unica scadenza davvero fissa è che non volevamo spedire la Steam Machine prima dello Steam Controller. Vogliamo farlo uscire per la Macchina a Vapore... Non era mai stato davvero previsto spargerli insieme a meno che non fosse successo così"