Il prezzo delle azioni di Capcom sale del 12% nonostante le debolenti vendite di Monster Hunter Wilds

Sembra strano parlare di vendite di 11 milioni di copie che non soddisfano le aspettative, ma Capcom stessa ha dichiarato che il gioco non ha raggiunto i suoi obiettivi interni, nonostante la spedizione di copie che la maggior parte degli editori sognerebbe. Gli investitori nelle azioni Capcom hanno perso fiducia dopo questo dubbio, ma ora sembra che siano tornati in carreggiata.

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, il prezzo delle azioni Capcom è salito di circa il 12% in un solo giorno recentemente, a causa dell'afflusso inaspettato di vendite di titoli più vecchi, in particolare nei franchise di Resident Evil, Street Fighter e Devil May Cry. Capcom ha dichiarato che rispetto all'anno precedente, le vendite di giochi fino a dicembre 2025 sono aumentate del 13,5%, raggiungendo un record di 34,64 milioni. I preordini per il prossimo Resident Evil Requiem sono inoltre considerati inaspettatamente alti, portando a un nuovo aumento della fiducia di Capcom.

Ora sembra che l'interesse per i giochi Capcom si sia diffuso ben oltre Monster Hunter. "Gli investitori vendevano Capcom principalmente perché Monster Hunter ha sottoperformato la sua carriera, ma gli ultimi risultati mostrano che il suo catalogo è ora ampio e abbastanza solido da compensare un singolo mancante, anche uno grande," ha detto l'analista di Toyo Securities Hideki Yasuda.

Con il lancio di Resident Evil Requiem il mese prossimo, il 2026 sembra già un anno forte per Capcom. Man mano che i titoli più vecchi continuano a vendere, sembra che l'editore non abbia bisogno di più di uno o due grandi titoli per mantenere le sue finanze in crescita.