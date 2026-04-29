Il primo aggiornamento di Windrose migliorerà la connettività e aggiungerà un sacco di nuovi pezzi di costruzione

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Quando Windrose è stato lanciato di recente, si è rapidamente rivelato un enorme successo, con oltre un milione di giocatori che si sono lanciati nel titolo survival pirata appena possibile. Questo ha persino debuttato durante una settimana intensa con molta concorrenza, tra cui Pragmata, Mouse: P.I. A noleggio, e

Sostituito. Da quando è avvenuto questo debutto, i numeri dei giocatori sono diminuiti come previsto, anche se sono ancora piuttosto alti, e con questo continuo interesse, lo sviluppatore Kraken Express ha illustrato i suoi piani su cosa aspettarsi dal progetto nel prossimo futuro.

In un post sul blog di Steam, Kraken Express ha annunciato che, nel suo sforzo per migliorare le prestazioni del gioco e ridurre il numero di bug, è stato creato un sistema di pagine di supporto affinché i fan possano segnalare più facilmente qualsiasi problema possano incontrare.

Oltre a questo, ci è stato dato un sguardo sul prossimo aggiornamento del gioco, che promette principalmente molte correzioni e qualche nuovo elemento aggiunto. Ci saranno miglioramenti nei problemi di connettività, miglioramenti nell'uso di CPU e disco, aggiornamenti di prestazioni e stabilità, oltre 50 correzioni e miglioramenti alla qualità della vita, oltre 40 nuovi elementi di costruzione per "colmare alcune lacune e incongruenze". Kraken afferma che potrebbe persino essere in grado di "risolvere i problemi di Steam Cloud Saveri".

Non si sa quando uscirà questo aggiornamento, dato che potrebbe arrivare questa settimana o forse la prossima, e una volta completato, l'attenzione si sposterà sul prossimo grande aggiornamento di contenuti che porterà il bioma delle Ashlands.

Kraken aggiunge: "La nostra filosofia ora è arricchire i sistemi di gioco attuali, invece di aggiungere solo nuovi biomi con i rispettivi contenuti, quindi anche prima di avere tutti i dettagli, è sicuro dire che il gioco non solo crescerà di dimensioni - evolverà anche.

"L'ambito di ciò che vogliamo fare è piuttosto ambizioso, quindi la nostra migliore opzione al momento è che questo aggiornamento richiederà almeno 6 mesi per essere consegnato. Può sembrare molto tempo, ma crediamo che ci permetterà di lanciare un'espansione entusiasmante e significativa del gioco di qualità appropriata. In altre parole, lavoreremo molto duramente, quindi vale la pena aspettare."

Quindi sembra che il prossimo grande aggiornamento di contenuti del gioco sia ancora lontano, ma quando arriverà, sembra che ci sarà molto da apprezzare.