Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Star Wars Outlaws

Il primo bottino del 2026 di Game Pass aggiunge Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit e altro ancora

È un buon momento per essere abbonato al servizio.

HQ

Xbox ha svelato la prima serie di nuove aggiunte che arriveranno nei vari livelli Game Pass per dare il via alla libreria rinnovata nel 2026. Molte delle opzioni sono disponibili da oggi, ma altre arriveranno più avanti nella settimana e anche nelle prossime settimane, con la premessa di queste aggiunte che molti titoli stanno abbandonando il servizio.

A partire da oggi, 8 gennaio, sono disponibili i seguenti:


  • Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate

  • Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate

  • Atomfall (PC, Console, Portatile, Cloud) - Livello Premium

  • Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - Livello Premium

  • Rivincita (PC, Xbox Series, Cloud) - Livello Premium

  • Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) - Livello Premium

  • 8 GENNAIO - Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate

  • 13 GENNAIO - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate

  • 15 GENNAIO - My Little Pony: Un mistero di Zephyr Heights (PC, Console, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate

  • 20 GENNAIO - Resident Evil Village (PC, Console, Cloud) - Livelli PC, Premium e Ultimate

  • 20 GENNAIO - Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate

Anche i giochi che usciranno dalGame Pass 15 gennaio sono i seguenti:


  • Pietra focaia focaia: L'assedio dell'alba

  • Neon White

  • Strada 96

  • L'Ascesa

  • Le avventure natalizie del Grinch

Star Wars Outlaws

Testi correlati

0
Star Wars Outlaws (Interruttore 2)Score

Star Wars Outlaws (Interruttore 2)
RECENSIONE. Scritto da Patrik Severin

Siamo diventati un criminale nel tentativo di ripulire la reputazione di Kay Vess dopo una rapina andata male molto tempo fa in una galassia molto, molto lontana...



Caricamento del prossimo contenuto