Il primo bottino del 2026 di Game Pass aggiunge Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit e altro ancora

Xbox ha svelato la prima serie di nuove aggiunte che arriveranno nei vari livelli Game Pass per dare il via alla libreria rinnovata nel 2026. Molte delle opzioni sono disponibili da oggi, ma altre arriveranno più avanti nella settimana e anche nelle prossime settimane, con la premessa di queste aggiunte che molti titoli stanno abbandonando il servizio.

A partire da oggi, 8 gennaio, sono disponibili i seguenti:



Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate



Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate



Atomfall (PC, Console, Portatile, Cloud) - Livello Premium



Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - Livello Premium



Rivincita (PC, Xbox Series, Cloud) - Livello Premium



Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) - Livello Premium



8 GENNAIO - Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate



13 GENNAIO - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate



15 GENNAIO - My Little Pony: Un mistero di Zephyr Heights (PC, Console, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate



20 GENNAIO - Resident Evil Village (PC, Console, Cloud) - Livelli PC, Premium e Ultimate



20 GENNAIO - Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate



Anche i giochi che usciranno dalGame Pass 15 gennaio sono i seguenti: