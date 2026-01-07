news
Star Wars Outlaws
Il primo bottino del 2026 di Game Pass aggiunge Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit e altro ancora
È un buon momento per essere abbonato al servizio.
HQ
Xbox ha svelato la prima serie di nuove aggiunte che arriveranno nei vari livelli Game Pass per dare il via alla libreria rinnovata nel 2026. Molte delle opzioni sono disponibili da oggi, ma altre arriveranno più avanti nella settimana e anche nelle prossime settimane, con la premessa di queste aggiunte che molti titoli stanno abbandonando il servizio.
A partire da oggi, 8 gennaio, sono disponibili i seguenti:
- Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate
- Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate
- Atomfall (PC, Console, Portatile, Cloud) - Livello Premium
- Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - Livello Premium
- Rivincita (PC, Xbox Series, Cloud) - Livello Premium
- Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) - Livello Premium
- 8 GENNAIO - Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate
- 13 GENNAIO - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate
- 15 GENNAIO - My Little Pony: Un mistero di Zephyr Heights (PC, Console, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate
- 20 GENNAIO - Resident Evil Village (PC, Console, Cloud) - Livelli PC, Premium e Ultimate
- 20 GENNAIO - Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, Portatile, Cloud) - livelli PC, Premium e Ultimate
Anche i giochi che usciranno dalGame Pass 15 gennaio sono i seguenti:
- Pietra focaia focaia: L'assedio dell'alba
- Neon White
- Strada 96
- L'Ascesa
- Le avventure natalizie del Grinch