Il primo Campionato Mondiale di Atletica Suprema inizia con le vittorie di Ingebrigtsen e Duplantis

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La prima edizione del Campionato Mondiale di Atletica Suprema è iniziata: solo tre giorni, dall'11 al 13 settembre a Budapest, con un formato semplificato e un numero ridotto di partecipanti: solo campioni in carica delle Olimpiadi, del Mondo e della Diamond League, gli altri sono consentiti solo dal World Athletics Rankings.

Nel primo giorno, la superstar norvegese Jakob Ingebrigtsen ha vinto i 5.000 metri maschili correndo in 12 minuti e 59,24 secondi. Solo sette mesi dopo, ha subito un intervento chirurgico all'Achille. Un'altra stella, lo svedese Mondo Duplantis, ha vinto l'asta nel salto con l'asta, come ci si aspettava da lui, ma non è riuscito a stabilire un nuovo record (dopo aver stabilito 16 record mondiali in carriera), saltando 6,20 metri.

Altri vincitori di venerdì includono l'ucraina Yaroslava Mahuchikh, anch'essa campionessa olimpica, nel salto in alto, saltando 1,99 metri; Merlin Hummel dalla Germania ha vinto il lancio del martello, con 81,46 metri. La britannica Keely Hodgkinson, recente campionessa europea, ha vinto la semifinale degli 800m femminili, qualificandosi insieme ad Audrey Werro o Femke Broeders-Bol.