Il primo DLC di Kingdom Come: Deliverance II è ora disponibile

HQ

Il primo DLC della storia di Kingdom Come: Deliverance II - Sfiora la Morte - è ora disponibile per i giocatori. La prima espansione dell'enorme RPG storico di Warhorse Studios vede il protagonista Henry mescolato con un artista enigmatico.

La storia vede Henry e questo artista intrecciati attraverso una serie di missioni, in cui dovrai scoprire di più sul passato di quest'ultimo. In questo DLC ti avventurerai attraverso entrambe le mappe del mondo di gioco, che verrà automaticamente aggiunto alla tua libreria se hai acquistato la Gold Edition o l'Expansion Pass.

Altrimenti, puoi acquistare il DLC per £ 4,99. Oltre alle nuove missioni, puoi anche modificare i tuoi scudi con la nuova funzione Pittura scudi. Dai un'occhiata a tutto ciò che arriverà in Brushes with Death nel trailer qui sotto:

HQ

Kingdom Come: Deliverance II è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.