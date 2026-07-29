Il primo DLC di Nioh 3, Hell Rising, esce il 19 agosto

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Il primo DLC per Nioh 3 è stato rivelato e uscirà tra poche settimane. Hell Rising è il primo lotto di contenuti a pagamento in arrivo come parte del season pass del gioco, e ci vedrà guidati nel futuro da uno Yokai sconosciuto che incontreremo nei nostri sogni.

Sembra tipico di Nioh, e come potete vedere nel breve trailer qui sotto, questa premessa ci dà molte occasioni per rispolverare le nostre vecchie armi e iniziare a squarciare yokai corrotti come se non ci fosse un domani. Incontreremo nuovi volti amichevoli, tra cui uno spadaccino con un occhio solo e un inviato spagnolo, oltre a molti nemici imponenti, come un enorme tizio dall'aspetto Oni con una spada fulminea.

Per combattere i nuovi nemici che ti aspettano in Hell Rising, sono incluse nuove armi, come uno scudo grande e una pistola a ripetizione. Una volta terminata la nuova storia e zona di Hell Rising, puoi continuare la battaglia con i Hundred Demon Realm Picture Scrolls, un oggetto che ti permette di creare sfide personalizzabili, una funzione non disponibile solo in modalità solitaria, ma anche in multiplayer.

Il DLC di Hell Rising di Nioh 3 arriverà su Steam e PS5 il 19 agosto. Tieni d'occhio il secondo DLC, Bloody Insurrection, che è in sviluppo.