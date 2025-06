Il primo DLC di Two Point Museum riguarda la realizzazione dei tuoi sogni di fantasia

HQ

È stato rivelato il primo DLC per Two Point Studios ' Two Point Museum. Conosciuto come Fantasy Finds, il contenuto aggiuntivo esplorerà l'immaginazione più sfrenata dei giocatori, offrendo modi per riempire il loro museo con una collezione di chicche perfette per il fan di Dungeons & Dragons nella tua vita.

Il DLC Fantasy Finds aggiungerà oltre 40 nuove mostre da scoprire e costruire, tra cui un Teanie Kettle, un Novel Wardrobe e un Flying Carpet, e ognuno di essi fornirà bonus e doni magici se adeguatamente mantenuto. Tuttavia, l'acquisizione richiederà un po' di olio di gomito, poiché ora dovrai assumere Fantasy Experts che rientrano nelle classi Barbarian, Wizard, Rogue e Bard e inviarli in grandi mostre in cui affronteranno attacchi di draghi, dovranno aprire porte chiuse e affrontare altri ostacoli ispirati al fantasy.

Ora ci saranno anche tre nuovi archetipi di ospiti, 26 decorazioni extra da posizionare, Mythical Gear mostre da utilizzare, e tutto questo verrà lanciato già il 17 luglio. Dai un'occhiata al trailer di annuncio del DLC qui sotto.