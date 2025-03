Il primo episodio di The Game Business esamina l'uscita di Assassin's Creed Shadows e come l'uscita di GTA VI influenzerà gli altri giochi di quest'anno

HQ

Proprio ieri, abbiamo dato la notizia che il produttore e presentatore dell'evento Geoff Keighley e l'ex capo della Gamesindustry.biz Christopher Dring stavano unendo le forze per lanciare un nuovo formato di notizie incentrato sull'evoluzione e la conservazione dell'industria dei videogiochi chiamato The Game Business. Quello che non sapevamo è che oggi avremmo avuto il primo spazio di notizie, in formato newsletter e podcast, in cui Dring si unisce all'analista di Circana Stephen Totilo per discutere della scena dell'uscita più attesa dell'anno, e persino del decennio: GTA VI.

Nessuno vuole essere visto da nessuna parte vicino a GTA VI

In effetti, la prospettiva attuale è che Take-Two e Rockstar avranno mano libera per armeggiare con la data di uscita dove preferiscono. Secondo le loro fonti, i più grandi editori di giochi del mondo si stanno preparando a modificare i loro programmi di rilascio, se necessario, in modo da non coincidere con Grand Theft Auto VI. Inoltre, nemmeno i primi 10 editori e studi di gioco come servizio hanno in programma di aggiornare i contenuti nella settimana dell'uscita di GTA 6. Pertanto, un ritardo non farebbe altro che aumentare i costi potenziali di queste interruzioni del programma. Secondo entrambi gli analisti, Nintendo trarrebbe il massimo beneficio da un ritardo al 2026, in quanto avrebbe il periodo natalizio per incrementare le vendite di Nintendo Switch 2 e del suo recente catalogo.

Assassin's Creed Shadows ha avuto un ottimo lancio, ma non è un record

Naturalmente, in questi giorni non si poteva perdere di vista quello che molti hanno definito "l'ultimo proiettile" di Ubisoft per evitare il fallimento dell'azienda. Assassin's Creed Shadows ha, fortunatamente, risuonato bene sia con il pubblico che con la critica, con molti che concordano sul fatto che sia il miglior capitolo del franchise nella sua era "moderna" (cioè da Origins). In termini di vendite fisiche, Shadows era solo prima dell'uscita di Assassin's Creed Valhalla, anche se ciò deve essere qualificato dal fatto che si è verificato durante un periodo di confinamento a causa della pandemia di COVID. Shadows ha venduto un numero di copie in scatola simile a quello di Assassin's Creed Mirage, ma con quest'ultimo che esce a un prezzo inferiore (è anche un titolo più modesto), i profitti nel caso della versione più recente sono stati superiori del 47%.

I dati GfK indicano che questo è stato il miglior lancio di Ubisoft da anni e che Shadows ha venduto più in una settimana di Star Wars Outlaws nei primi tre mesi, per fare un esempio. Buone cifre iniziali, quindi, per i conti di Ubi, ma dovremo tenere d'occhio Shadows per vedere se le sue gambe sono lunghe come sembrano.