Il primo episodio di The Guardian of Nature è ora disponibile sulla maggior parte delle piattaforme

Uno dei tanti shadow-drop che si sono verificati allo show Wholesome Games Direct quest'anno include il primo episodio di Inlusio Interactive dello sviluppatore The Guardian of Nature. Sì, a partire da questo momento, puoi andare sulla maggior parte delle piattaforme per vivere l'inizio dell'avventura puzzle che ruota attorno a un botanico che cambia dimensioni.

Per chi non ha familiarità con questo gioco, la descrizione spiega: "I giocatori intraprendono un viaggio magico con il botanico Henry, usano la sua capacità di cambiare le dimensioni per esplorare la natura sopra e sotto terra, in grande e in piccolo e risolvono enigmi solarpunk per rimettere in ordine la natura".

The Guardian of Nature presenta sia uno stile artistico disegnato a mano che animato a mano, e per quanto riguarda i luoghi esatti in cui puoi giocare, è ora disponibile su PC (tramite Steam e itch.io), Nintendo Switch (nessuna parola su Switch 2... ancora), Xbox One, iOS (anche tramite Apple Arcade ) e Android.