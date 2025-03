Il primo gioco di calcio per Nintendo Switch 2? "Abbiamo ordinato i devkit"

HQ

Ora che il Nintendo Switch 2 è dietro l'angolo, abbiamo recentemente elencato le 11 assenze inspiegabili della line-up originale di Switch, giochi che non potevamo immaginare non fossero stati adattati alla piattaforma di enorme successo in tutti questi anni. Tra questi c'era PES o eFootball di Konami, poiché lo sviluppatore giapponese non aveva previsto il potenziale profitto che avrebbero potuto ottenere dall'ibrido portatile/console. Electronic Arts ha avuto un ruolo di primo piano, d'altra parte, con l'annuale FIFA e EA FC, nonostante il piccolo aggiornamento di ogni voce. Tuttavia, mentre nessuno dei due ha dichiarato amore per l'imminente successore di Switch, c'è un gioco, e uno studio, che stanno già cercando di portare la loro esperienza sul Switch 2.

Stiamo parlando di UFL con Strikerz Inc. Sebbene il team non stia ancora annunciando nulla di ufficiale (come praticamente qualsiasi altra terza parte finora), accenna a un potenziale adattamento del loro gioco free-to-play, attualmente disponibile su PS5 e Xbox Series e che presto arriverà anche su PC.

"Parlando di Switch 2, abbiamo già ordinato, richiesto toolkit per sviluppatori", dice il direttore editoriale a Gamereactor parlando di UFL e piattaforme. "E, per quanto capisci, è stato fatto per un motivo. Intendo i devkit di Switch 2", aggiunge ulteriormente nel video qui sotto.

Anche se, ancora una volta, questo non significa che vedremo sicuramente UFL sul Nintendo eShop in qualsiasi momento presto, almeno conferma che gli sviluppatori su Strikerz Inc. stanno già esplorando la possibilità, anche prima della data di rilascio TBA della console.

Considerando la scarsità di giochi di calcio realistici che i fan di Nintendo hanno sopportato per tre (!) generazioni (con l'eccezione dell'interessante Pro Evolution Soccer per Wii), e con Next Level Games ' Mario Strikers normalmente previsto come titolo wave 2/3 per Nintendo, la prospettiva di poter provare UFL in qualsiasi momento durante il ciclo di vita iniziale della console suona come una buona notizia per quei fan, Soprattutto perché i giochi free-to-play aiutano a colmare le lacune tra le principali versioni premium man mano che la libreria si riempie. Konami vedrà la stessa opportunità con la propria offerta F2P durante la finestra di lancio? Mancano pochi giorni per scoprirlo...